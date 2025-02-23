الراديو بيضحك.. فاطمة مصطفى تستضيف نجوم الفن على الراديو 9090 في رمضان

كتبت- منال الجيوشي:

يستعد راديو "9090"، لإطلاق خريطته البرامجية لشهر رمضان 2025، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج المميزة خلال الشهر الفضيل، ومن بين هذه البرامج، برنامج "الراديو بيضحك في رمضان" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى

تدور فكرة البرنامج حول استضافة كبار نجوم الفن وأبطال مسلسلات موسم رمضان 2025، في أجواء رمضانية مبهجة، حيث يتم استعراض جوانب مختلفة من حياتهم الفنية والشخصية، ويهدف البرنامج إلى تقديم محتوى ترفيهي متميز يجمع بين الضحك والمرح والمعلومات القيمة، ويساهم في إضفاء جو من البهجة على ليالي رمضان.

تستعرض فاطمة مصطفى في البرنامج جوانب جديدة من حياة ضيوفها المهنية والشخصية، وتقدم حوارات رمضانية ممتعة ومسلية.

يُذاع برنامج "الراديو بيضحك في رمضان" أسبوعيًا كل أربعاء من الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين، وحقق البرنامج في مواسمه السابقة نجاحات كبيرة بعدما تصدر أعلى المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة باستضافة ألمع وأهم نجوم الفن.

وفاة شقيق الناقد الفني طارق الشناوي.. تعرف على موعد ومكان العزاء