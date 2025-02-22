دار الأوبرا بسلطنة عمان تحتفي بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.. صور

كتبت- منال الجيوشي:

احتفت دار الأوبرا السلطانية دار الفنون الموسيقية، بتنظيم معرض لأهم أعمال الموسيقار محمد عبدالوهاب، بهدف إبراز علاقة الموسيقار بسلطنة عمان، ومنها تلحينه نشيد عام الشبيبة عام ١٩٨٤، وحصوله على وسام عُمان من الدرجة الأولى الذي منحه له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

وقال الدكتور ناصر الطائي المشرف والقائم على إدارة المعرض، إن المعرض يأتي ضمن فعاليات دار الأوبرا السلطانية الفنية لموسم 2024-، 2025 ، حيث ضم المعرض صورا ووثائق ومقتنيات شخصية نادرة وتقنية الهوليجرام التي تعكس مسيرة الموسيقار الفنية في قالب تفاعلي شيق وحديث.

وأفادت الأستاذة الدكتورة شيرين عبداللطيف بدر أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية، أنه على هامش معرض الموسيقار عبد الوهاب أقيمت فعاليات أخرى، تشمل حفلات وجلسات حوارية، حيث قدمت ندوة حاورها فيها الدكتور ناصر الطائي مدير المعارض والمكتبات بدار الأوبرا السلطانية الندوة الحوارية تحت عنوان "لقاء السحاب وتأثيره على ملامح الأغنية العربية".

ويتلخص موضوع الندوة، في إلقاء الضوء على التعاون الأول بين عبد الوهاب وأم كلثوم وهو "إنت عمري" كلمات أحمد شفيق كامل، والأجواء التى أدت إلى تقديم هذا العمل والذي كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ الأغنية العربية، وذلك لأن محمد عبد الوهاب خرج عن التقليدية التي حاصرت أم كلثوم لسنوات طويلة وصاغ العمل مع تميزه بالمقدمات والفواصل الموسيقية الطويلة، والتي أدخل فيه لأول مرة استخدام الجيتار الكهربائي.

وكان العمل في شكل حوارات بين الآلات وبعضها تارة وبين صوت أم كلثوم والفرقة الموسيقية تارة أخرى، مع استخدامه الجمل الرشيقة والسريعة المصاحبة للإيقاعات السريعة العربية والغربية، واهتمامه بالقفلات الطربية التى تميزت بها أم كلثوم وأيضا الثراء فى الانتقالات المقامية، فهو عمل خرجت فيه أم كلثوم عن كل القيود وبرع فيه عبدالوهاب في توظيف صوت أم كلثوم بشكل لاقى استحسان الجمهور العربي.

حضر الندوة لفيف من الباحثين العمانيين والمصريين وممثلة سلطنة عمان للمجمع العربي للموسيقى بجامعة الدول العربية وعدد من الدبلوماسيين، وأيضا ممثلي وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان وجمهور كبير من المصريين والعمانيين.



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