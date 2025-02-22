منى زكي توجه رسالة لـ أبطال مسلسل "إخواتي".. وكندة علوش ترد

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة منى زكي رسالة لأبطال مسلسل "إخواتي"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت منى زكي بوستر مسلسل "إخواتي"، عبر "ستوري"، حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "خطار كلكم مستنياكوا جدا، كندوشة واحشاني على الشاشة وإن شاء الله نجاح كبير".

وردت عليها الفنانة، كندة علوش، في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "حبيبتي انتي يارب يعجبك".

كما ردت عليها الفنانة نيللي كريم وكتبت: "تسلميلي يا غالية".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، نبيل عيسى، روبي، محمد ممدوح، علي صبحي، تأليف، مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

اقرأ أيضا..

محمد رمضان يوجه رسالة لـ حقوق عين شمس بسبب صورته.. ماذا حدث؟



