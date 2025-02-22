إعلان

منى زكي توجه رسالة لـ أبطال مسلسل "إخواتي".. وكندة علوش ترد

06:50 م السبت 22 فبراير 2025

منى زكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة منى زكي رسالة لأبطال مسلسل "إخواتي"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت منى زكي بوستر مسلسل "إخواتي"، عبر "ستوري"، حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "خطار كلكم مستنياكوا جدا، كندوشة واحشاني على الشاشة وإن شاء الله نجاح كبير".

وردت عليها الفنانة، كندة علوش، في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "حبيبتي انتي يارب يعجبك".

كما ردت عليها الفنانة نيللي كريم وكتبت: "تسلميلي يا غالية".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، نبيل عيسى، روبي، محمد ممدوح، علي صبحي، تأليف، مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

1

نيللي كريم على انستجرامكندة علوش على انستجرام

اقرأ أيضا..
محمد رمضان يوجه رسالة لـ حقوق عين شمس بسبب صورته.. ماذا حدث؟

مسلسل اخواتي منى زكي نيللي كريم كندة علوش روبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك.. القمة 129
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)