وفاة شقيق الناقد الفني طارق الشناوي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

كتب - معتز عباس:

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي وفاة شقيقه حسين الشناوي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي قبل قليل شقيقي وصديقي، حسين الشناوي بعد رحلة كفاح مع المرض، خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة مقاتل شجاع، فهو ينتمي إلى رجال القوات المسلحة المصرية".

وأضاف: "العزاء غدا من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً، بجامع صلاح الدين بالمنيل بجوار كوبري الجامعة، لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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