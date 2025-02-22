أحمد الفيشاوي ينشر صورًا مع بشرى ويوجه لها رسالة.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه، صورًا تجمعه بالفنانة بشرى، من مشاركته في حفل جوائز "joyawards"، والتي أقيمت يناير الماضي في الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة الترفيه.

ونشر الفيشاوي الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "24 سنة عشرة وشغل وحكايات كتير بس الأهم واللى سيظل أن أنتى بوشبوش أختى وحبيبتى وأنا فخور بي ده".

وأضاف: "عن هذه الليلة العظيمة من الچوي أوردز joyawards ".

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جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية هو فيلم " بنقدر ظروفك" والذي عرض في يونية من العام الماضي، الفيلم بطولة كلًا من : نسرين طافش ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم .

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