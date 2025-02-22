الخميس.. هالة القوصي تناقش هوية التصميم بالأفلام في "كايرو فيلم فاكتوري"

كتبت- منى الموجي:

تستضيف منصة كايرو فيلم فاكتوري في سلسلة Cairo Film Factory Talks المخرجة والفنانة البصرية هالة القوصي لمناقشة هوية التصميم في الفيلم وذلك في السادسة من مساء يوم الخميس ٢٧ فبراير.

ويدور النقاش حول تصميم الإنتاج، إذ يعد مصمم الإنتاج هو المسؤول عن التصور العام للعالم البصري للفيلم، ويعمل مع المخرج لتحديد الشكل العام للفيلم، وكيف سيتم تصوير الأماكن والشخصيات والمشاهد، كما يشرف على الفريق الفني الذي ينفذ هذه العناصر لضمان توافقها مع رؤية المخرج، ولا تقتصر أهمية تصميم الإنتاج على السرد البصري، بل يعد مرآة للهوية الثقافية التي ينتمي إليها الفيلم.

وتعتبر هالة القوصي من الأسماء البارزة في مجال تصميم الإنتاج السينمائي، إذ لعبت هذا الدور في جميع أفلامها، بدءًا من أفلامها القصيرة وحتى أحدث أعمالها "شرق 12" الذي تم اختياره في مهرجانات مرموقة، ومن خلال النقاش سيتعرف المشاركون كيف يمكن أن تصبح الميزانية فرصة للإبداع في الأفلام ذات الإنتاج المحدود، بدلًا من أن تكون عائقًا؟ وكيف يتم التمييز بين العناصر التي تعزز رؤيتنا وتلك التي قد تشتت المعنى؟ وفي أي مرحلة يمكن التعاون مع مصمم الإنتاج؟ وكيف يتم اختيار المصمم المناسب؟ وكيف يمكن لمصمم الإنتاج أن يساهم في بناء عالم الفيلم بطريقة أصيلة، تعكس ثقافة وهوية القصة والشخصيات؟ وكيف يمكننا من خلال أدق التفاصيل صناعة فيلم يعبر عنا ويشبهنا؟

ويأتي هذا النقاش بعد عودة المخرجة هالة القوصي من ألمانيا مباشرة، حيث افتتح فيلمها (شرق ١٢) أسبوع نقاد برلين، وعقب العرض تم عقد نقاش بين مجموعة من النقاد حول الفيلم وأدار الحوار "جوزيف فهيم" وهو ناقد ومبرمج أفلام مصري يعيش ويعمل بين مصر والولايات المتحدة.

وجاء عرض أسبوع النقاد بعد ثلاث عروض ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان روتردام الدولي وتقرر إطلاق الفيلم في دور العرض في هولندا في سبتمبر ٢٠٢٥.

الفيلم عُرض لأول مرة في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحصل على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند وذلك للتناغم المتكامل ما بين عناصر تصميم الديكور، وشريط الصوت، والتصوير.

الفيلم كتبته وأخرجته هالة القوصي، بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين فايزة شامة وعمر رزيق، وينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، إذ يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن.

"شرق 12" سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبده، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.