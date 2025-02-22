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محمد رمضان يوجه رسالة لـ حقوق عين شمس بسبب صورته.. ماذا حدث؟

05:11 م السبت 22 فبراير 2025

محمد رمضان في برومو برنامج مدفع رمضان

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كتب- هاني صابر:

وجه النجم محمد رمضان، رسالة لطلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد ظهور صوره على "ملازم" محاضراتهم، تزامنا مع برنامجه الرمضاني "مدفع رمضان".

ونشر رمضان، الصور، عبرحسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله حاجات تبدو بسيطة ولكن بتبسطني، شكرا حقوق عين شمس، مدفع رمضان ثقة في الله نجاح".

وظهرت صور محمد رمضان، على "ملازم" المحاضرات، حيث وضعت صورته وأسفلها جملة "مدفع حقوق عين شمس".

ويظهر محمد رمضان في شهر رمضان 2025 ببرنامج "مدفع رمضان".

وكانت منصة WATCHIT، طرحت البوستر الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان" الذي يُعرض على شاشة "DMC" في رمضان 2025.

ونشرت WATCHIT، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وحمل تعليق: "البوستر الرسمي لبرنامج مدفع رمضان يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ حصريا على WATCHIT ".

يذكر أن، محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "باختصار شديد استنوا الجديد".

محمد رمضان جامعة عين شمس نجوم الفن برنامج مدفع رمضان
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