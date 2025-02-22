أحدث ظهور لـ نور إيهاب بـ"فستان قصير" وريهام عبدالغفور تعلق (صور)

السقا عن المنشور المثير للجدل: "سهل أقول الصفحة اتهكرت ولازم أدافع عن الولد"

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نور إيهاب، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.

ونشرت نور، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت مع تدوينتها الفنانة ريهام عبدالغفور، وعلقت: "الله أكبر، أحلى واحدة في العالم".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شيك جدا، ما شاء الله، قمر، ملكة، قمراية، جمالك".

وتشارك نور إيهاب في دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري".

مسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وآخرين، ومن تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

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