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أحدث ظهور لـ نور إيهاب بـ"فستان قصير" وريهام عبدالغفور تعلق (صور)

05:02 م السبت 22 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نور إيهاب، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.

ونشرت نور، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت مع تدوينتها الفنانة ريهام عبدالغفور، وعلقت: "الله أكبر، أحلى واحدة في العالم".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شيك جدا، ما شاء الله، قمر، ملكة، قمراية، جمالك".

وتشارك نور إيهاب في دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري".

مسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وآخرين، ومن تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

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نور ايهاب ريهام عبدالغفور إطلالة نور إيهاب
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