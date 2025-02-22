بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر والجمهور يعلق (صور)

السقا عن المنشور المثير للجدل: "سهل أقول الصفحة اتهكرت ولازم أدافع عن الولد"

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة آيتن عامر، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت آيتن، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك خلاب، ما شاء الله، قمر، جمال ملامحك الطبيعية، عيونك، جمالك جمال".

تشارك آيتن عامر في مسلسل "الحلانجي" المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

المسلسل يخوض بطولته محمد رجب، محمود قابيل، عبير صبري، محمد لطفي، أحمد وفيق، آيتن عامر، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

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