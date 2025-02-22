محمد رمضان ينشر فيديو يرصد مشاهد مختلفة خلال تصوير"مدفع رمضان"

السقا عن المنشور المثير للجدل: "سهل أقول الصفحة اتهكرت ولازم أدافع عن الولد"

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرصد مشاهد خلال مراحل تصوير برنامج"مدفع رمضان" الذي يعرض في شهر رمضان 2025.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا إيلون أنت صنعتها وأنا في مصر ركبتها.. مدفع رمضان بوووم".

وكانت منصة WATCHIT، طرحت البوستر الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان" الذي يُعرض على شاشة "DMC" في رمضان 2025.

ونشرت WATCHIT، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وحمل تعليق: "البوستر الرسمي لبرنامج مدفع رمضان يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ حصريا على WATCHIT ".

يذكر أن، محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "باختصار شديد استنوا الجديد".