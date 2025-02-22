أحمد السقا عن المنشور المثير للجدل: خطأ غير مقصود وكل من له نبي يصلي عليه

كتبت- منى الموجي:

أكد النجم أحمد السقا أن المنشور المثير للجدل الذي نُشر في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، كُتب بالخطأ وبشكل غير مقصود.

وتابع في تعليقه الثاني على الواقعة "أكرر مرة أخرى أن ما حدث بالأمس هو خطأ غير مقصود، من شخص يعمل معي بحسن نية وليس فيه أي توجهات أيديولوجية أو عرقية بل كان يقصد العكس تماما.. وأختم كلامي بالبلدي: عيسى نبي وموسى نبي، محمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه.. تحياتي".

كان السقا كشف حقيقة ما حدث على صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "صباح الفل.. جمعة مباركة وكلها رزق وخير على الجميع.. للتوضيح الصفحة لم يتم سرقتها ولكن واحد من الشباب اللي معايا على الصفحة أدمن، كتب كلمتين بالغلط ونزلوا على صفحتي العامة بدل ما ينزلهم عنده وتم مسح البوست وبتحصل عادي".

وأضاف: "المهم متخلوش كل ده ينسيكم أغنية إسكندراني حلوة ويا رب تعجبكم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان كريم، تحياتي أخوكم أحمد السقا".

وكانت أخبار تداولت خلال الساعات الماضية، بشأن تعرض الحساب الرسمي للفنان أحمد السقا على موقع "فيسبوك" للاختراق.

وأن المخترق أطلق على نفسه اسم "Samurai"، ونشر محتوى مسيء، لكن سرعان ما حُذف المنشور.

ويشارك السقا في مسلسلات رمضان 2025، بالجزء الثاني من "العتاولة"، بطولة: طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.