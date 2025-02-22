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منة فضالي عن إلهام شاهين: "أمي التانية وأحلى ست في الدنيا"

02:50 م السبت 22 فبراير 2025
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    منة فضالي والهام شاهين وأحمد رزق وبشرى وسلوى عثمان (1)
  • عرض 3 صورة
    منة فضالي والهام شاهين وأحمد رزق وبشرى وسلوى عثمان (3)
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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة للفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد رزق والفنانة سلوى عثمان والفنانة بشرى من كواليس تصوير "سيد الناس" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أما الصورة يبقى فيها حب بجد أمي التانية وصاحبتي اللي بعشقها وأحلى ست في الدنيا النجمة القمر إلهام شاهين.. الطاقة كلها".

وتابعت: "نيجي بقى للعسل كله القمر الرزق واحلى بيبي فيس النجم أحمد رزق صاحبي اللي بـ ١٠٠ راجل والقلب الأبيض الصافي، بحبك أوي يا رزقة .. الست بقى اللي مفيش في طيبة قلبها وبموت فيها من زمان ودايما بشوشة سلوى عثمان يا جماعة".

وأضافت: "بشرى بقى دي مشكلة بحبها وبحب حبها للناس كلها قمر، وإيناس شاهين بقى بحسها أختي التانية مش أخت استاذة إلهام .. الشطارة بقى في الإخراج احلى بنات في الاوردر منة وريهام.. بحبكم يا بنات اوي بجد، سيد الناس، رمضان ٢٠٢٥ ".

يذكر أن، منة فضالي تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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منة فضالي إلهام شاهين أحمد رزق سلوى عثمان بشرى مسلسل سيد الناس رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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