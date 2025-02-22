إعلان

هشام ماجد عن صورته مع مصطفى غريب ومحمد عبدالعظيم: "أفشل تلاتة على الكوكب"

02:31 م السبت 22 فبراير 2025

الفنان هشام ماجد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان هشام ماجد، عن صورة تجمعه مع الفنان مصطفى غريب والفنان محمد عبد العظيم من كواليس تصوير مسلسل "أشغال شقة جدا" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر هشام، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أفشل تلاتة على الكوكب، أشغال شقةجدا، رمضان ٢٠٢٥ ".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ألذ تلاتة، متحمسة جدا جدا للجزء الثاني، أجمل مسلسل، الثلاثي الكوميدي لشهر رمضان، مستنيين الجزء الثاني".

ويخوض هشام ماجد موسم دراما رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024.

مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، محمد عبدالعظيم وشيرين، وآخرين، ومن تأليف وإخراج خالد دياب.

اقرأ أيضا:

شيماء سيف ترقص وتغني على أغنية تامر عاشور والجمهور يعلق (فيديو)

أحدث ظهور لـ إيمان العاصي.. والجمهور يغازلها (صور)

هشام ماجد مصطفى غريب محمد عبد العظيم مسلسل أشغال شقة جدا رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. تغيير مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان - خاص
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)