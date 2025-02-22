هشام ماجد عن صورته مع مصطفى غريب ومحمد عبدالعظيم: "أفشل تلاتة على الكوكب"

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان هشام ماجد، عن صورة تجمعه مع الفنان مصطفى غريب والفنان محمد عبد العظيم من كواليس تصوير مسلسل "أشغال شقة جدا" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر هشام، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أفشل تلاتة على الكوكب، أشغال شقةجدا، رمضان ٢٠٢٥ ".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ألذ تلاتة، متحمسة جدا جدا للجزء الثاني، أجمل مسلسل، الثلاثي الكوميدي لشهر رمضان، مستنيين الجزء الثاني".

ويخوض هشام ماجد موسم دراما رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024.

مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، محمد عبدالعظيم وشيرين، وآخرين، ومن تأليف وإخراج خالد دياب.

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