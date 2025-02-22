حمادة هلال يتحدث عن خطواته بعد "المداح" ويكشف سر عن أغنية "محمد نبينا"

كتبت- منى الموجي:

تحدث الفنان حمادة هلال، عن مسلسل "المداح" الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار أربعة أجزاء متتالية تم عرضها خلال الأعوام الماضية، ومن المقرر عرض الموسم الخامس ضمن مسلسلات رمضان 2025.

قال هلال أثناء لقائه في برنامج "ضيفي" مع معتز الدمرداش، عبر قناة "الشرق"، إن مسلسل "المداح" كان حلما راوده منذ أعوام، إلا أن دائما ما كانت فكرته تقابل بالرفض من قِبل المنتجين والمخرجين إلى أن تحمس المخرج أحمد سمير فرج لها كثيرا وآمن بها، ومن ثم تم عرض الفكرة على المنتج إسلام المرسي، ليحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، وهو ما دفعه بعد ذلك للتواصل مع المنتجين صادق الصباح وأنور الصباح، لإنتاج الجزء الثاني الذي نجح أيضًا ليتم عمل جزئين جديدين كان لهما صدى لدى الجمهور.

وكشف الفنان أنه من المنتظر أن يظهر خلال الموسم الخامس بشكل مختلف عن ذلك الذي اعتاد الجمهور أن يراه به على مدار الأربعة أجزاء الماضية، وبشأن ما إذا كان سيتم التحضير لجزء سادس أم لا، أكد احترامه لتصريح المنتج صادق الصباح، الذي كان قد قال في وقت سابق إن الجزء الخامس سيكون هو أخر جزء لمسلسل "المداح".

وقال إن الخطوة التي سيتخذها بعد مسلسل "المداح" ستكون من أصعب الخطوات في مشواره حتى الآن، نظرا لأن شخصية "صابر المداح" أصبحت مرتبطة به لدى الجمهور، إلا أن لديه فكرة جديدة على عكسها تماما لكنها من الممكن أن تكون مناسبة لشخصية "صابر".

من ناحية أخرى، كشف عن مفاجأة بشأن أغنية "محمد نبينا" قائلا إن كوبليه "من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليك اللهم صل عليك.. نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله"، قام بتأليفه داخل الروضة الشريفة، وأن الشاعر أيمن بهجت قمر، أكمل كتابة باقي كلمات الأغنية.

واستعاد حمادة هلال، ذكريات طفولته مشيرا إلى أنه ولد في قرية الصنافين بالشرقية، ومن ثم انتقل في سن الـ 8 سنوات إلى منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة وأقام هناك حتى سن الـ 15 عاما، لافتا إلى أنه أحب الفن منذ طفولته وأن خاله كان أيضًا عاشقا للفن ومحبا للتمثيل وهو من اكتشف موهبته في الغناء وكان قد وعده بأنه إذا اشتهر في مجال التمثيل فإنه سيساعده لدخول مبنى الإذاعة والتليفزيون، إلا أنه رغم مشاركته ضمن المجاميع في أحد الأعمال الفنية، سافر إلى هولندا وعاش هناك حتى توفاه الله.

وأكد أن كل نجاح حققه خلال مشواره كان يتذكر خاله، لافتا إلى أن بدايته كانت في مدرسته التي غنى فيها لزملائه العديد من الأناشيد، إلا أن طموحه كان أكبر من ذلك، لذا قرر أن يغني في أفراح المنطقة مجانا، إلى أن قرر والده أن يعرض موهبته على منتج كاسيت شعبي يدعى عبده فون، إلا أنه لسوء الحظ حينما صعد على المسرح للغناء في عيد ميلاد ذلك المنتج، جاءت الشرطة وهرب الجميع بما فيهم والده الذي حمله واصطحبه معه للمنزل وفي طريق عودتهما أثناء سيرهما بطريق زراعي طلب منه والده أن يكف عن الغناء وأن يركز على مستقبله، ليوافق احتراما له، إلا أن الملحن حسن إش إش، كان له الفضل في تغيير مسار حياته بعد أن اصطحبه للفنان حميد الشاعري ليبدأ مشواره مع شركة "هاي كواليتي".

كما تطرق أيضًا للحديث عن بعض الجوانب في حياته الشخصية، وأشار إلى أنه تزوج في سن مبكر، لافتا إلى أنه كان قد اشترط على زوجته في اللقاء الأول بينهما أن مدة الخطوبة ستكون 5 أو 6 أعوام إلا أنهما تزوجا بعد أقل من سنة بعد دخولها للجامعة، مؤكدا أنه لم يخش حينها من تحمل المسئولية لأنه تحملها بالفعل من طفولته التي عمل فيها بمهن مختلفة ليشغل وقته في عطلة نهاية العام بالمدرسة.

ولفت إلى أنه قرر أن يربي أبنائه بالطريقة التي رباه بها والده، موضحا أنه بعد مشاركة نجله يوسف في الموسم الرابع من مسلسل "المداح" طلب منه أن يركز في دراسته ومن ثم يحدد ما إذا كان يرغب في العمل بمجال التمثيل أم لا، مؤكدا أن الممنوع مرغوب وهو لا يريد أن يحارب ما يتمناه أبنائه لأنفسهم في المستقبل وأن يترك لهم حرية الاختيار.

كان الموسم الثاني من برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش" شهد استضافة العديد من النجوم، أبرزهم: نيللي كريم، سيد رجب، حميد الشاعري، أحمد داود، هشام عباس، محمد ممدوح، هنا الزاهد، محمد ثروت.