رمضان 2025.. دينا فؤاد زوجة مصطفى شعبان في "حكيم باشا"

أحمد السقا عن المنشور المثير للجدل: خطأ غير مقصود وكل من له نبي يصلي عليه

كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة دينا فؤاد، لمسلسلها الجديد "حكيم باشا" الذي تشارك في بطولته مع الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025 على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

ونشرت "دينا" بوسترها بالمسلسل عبر خاصية "ستوري" صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، إذ تظهر طبقا للأحداث في شخصية زوجة "حكيم باشا"، حيث يعد دورها من الشخصيات المحورية في سير الأحداث ومن أصعب وأقوى الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية، وتتسم شخصيتها بالقوة، وتحمل الكثير من المفاجآت خلال الأحداث.

وأعربت دينا فؤاد، عن سعادتها بالتعاون مع مصطفى شعبان، خاصة أنها تعود للتعاون معه بعد 15 عاما منذ أن قدما سويا مسلسل "العار"، مؤكدة أنها متحمسة للغاية لهذا العمل وبذلت جهدًا كبيرًا في التحضير للشخصية التي تقدمها.

تدور أحداث المسلسل في نجع الباشا مكان خيالي في محافظة قنا بصعيد مصر، حول شخصية حكيم باشا كبير عائلة الباشا التي تعمل في تجارة الآثار والذي وضع عمه كل أملاك العائلة في يده متجاهلا أبناؤه نظرا لذكاء حكيم الذي سانده في التجارة تاركا والده المزارع الصوفي، فكان كاتم أسراره ومصدر ثقته حتى سيطر على عزبة الباشا وزاد الثروة بذكائه.

مسلسل "حكيم باشا" من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد صيام، محمد العمروسي، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، عايدة فهمي، هايدي رفعت، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، هاجر الشرنوبي، إنجي سلامة، حازم إيهاب، أحمد عبدالله محمود.

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