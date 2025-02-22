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رمضان 2025.. كريم فهمي في كواليس تصوير "وتقابل حبيب" (صور)

02:17 م السبت 22 فبراير 2025
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  • عرض 3 صورة
    كريم فهمي في كواليس وتقابل حبيب (3)
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    كريم فهمي في كواليس وتقابل حبيب (2)
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كتب- هاني صابر:

شارك الفنان كريم فهمي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا له من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر كريم، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فارس أبو العزم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ليل و فارس كابلز الموسم، فارس اللي هيكسر الدنيا، نجم النجوم، هنشوف مسلسل حلو".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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كريم فهمي وتقابل حبيب رمضان 2025
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