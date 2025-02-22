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رمضان 2025 .. تامر حبيب يوجه رسالة لأبطال مسلسل "لام شمسية"

02:09 م السبت 22 فبراير 2025

البوستر الرسمي مسلسل لام شمسية

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كتب- هاني صابر:

علق المؤلف تامر حبيب، على البوستر الرسمي لمسلسل "لام شمسية"، ووجه رسالة لأبطال وصناع العمل.

ونشر تامر حبيب، بوستر المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عارف انكم هتبسطونا أوي إن شاء الله.. ربنا معاكم يا حبايبي الغاليين".

تدور أحداث مسلسل "لام شمسية" في إطار درامي، حول مناقشة قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي.

مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، يسرا اللوزي، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.
البوستر الرسمي مسلسل لام شمسية

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تامر حبيب مسلسل لام شمسية رمضان 2025
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