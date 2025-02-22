رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "النص" بطولة أحمد أمين

أول فنان يكشف عن وقوعه ضحية برنامج المقالب الجديد لرامز جلال.. من هو؟

حمادة هلال يتحدث عن خطواته بعد "المداح" ويكشف سر عن أغنية "محمد نبينا"

كتب- هاني صابر:

طرحت قناة ON، البرومو الرسمي لمسلسل "النص" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت القناة، البرومو، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر بطل المسلسل أحمد أمين في البرومو بشخصية نشال يتنكر في هيئات مختلفة لتنفيذ عمليات النشل والنصب، وفجأة يتحول إلى بطل في عيون الناس كمناضل في ظل الإحتلال الإنجليزي.

ويجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة. ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، وينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند العمل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان.