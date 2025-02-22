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أول فنان يكشف عن وقوعه ضحية برنامج المقالب الجديد لرامز جلال.. من هو؟

01:03 م السبت 22 فبراير 2025
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كتبت - نوران أسامة:

أيام قليلة وينطلق عرض برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الكريم 2025.

وتزامنا مع اقتراب عرض البرنامج يعلن عدد من ضحاياه عن وقوعهم في مقلب رامز جلال، وكان أولهم الفنان أحمد العوضي الذي كشف عن وقوعه ضحية في "رامز إيلون مصر".

وقال العوضي، في لقاء له ببرنامج "أبوظبي": "بحب ياسر جلال، ياسر أخويا والعلاقة الشخصية اللي مبنا كبيرة، مشتعلناش مع بعض قبل كده بس بينا علاقة شخصية كبيرة جدًا وياسر من أطيب البني آدمين اللي قابلتهم في حياتي، وإنسان بيحب الخير لكل زمايله، وبحب رامز جلال، بغض النظر عن اللي عمله معايا في البرنامج".

وكان النجم رامز جلال، كشف عن الملصق الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه ضمن خريطة رمضان 2025، على قناة MBC مصر، كما اعتاد السنوات الماضية، إذ أصبح ضيفا دائمًا على الجمهور وقت الفطار بمقالبه في نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

ونشر رامز "البوستر" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتوا طيبين.. بعون الله رامز إيلون مصر.. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان".

يذكر أن، رامز جلال قدم العام الماضي رمضان 2024 على قناة MBC مصر، برنامج للمقالب استضاف خلاله عددا كبيرا من نجوم ونجمات الفن، بينهم: طارق لطفي، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد السقا، محمد رياض، باسم سمرة، يسرا اللوزي، آية سماحة، حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح.

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