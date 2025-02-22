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محمد العدل: "عادل إمام شال نص تاريخ السينما على كتفه"

12:52 م السبت 22 فبراير 2025

النجم الكبير عادل إمام

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كتب- هاني صابر:

أشاد المنتج محمد العدل بالنجم الكبير عادل إمام، مؤكدًا أنه استطاع تحمل مسؤولية البطولة السينمائية لمدة 50 عامًا، متابعا "شال نصف تاريخ السينما على كتفه".

وتابع العدل ببرنامج "سبوت لايت"، أن الزعيم عادل إمام لم يتدخل يومًا في عمل المخرج، بل كان يحرص دائمًا على النقاش والتفاهم قبل التصوير، ثم يلتزم بدوره كممثل يعرف حدود عمله ويحترم رؤية المخرج.

وتطرق "العدل" إلى الجيل الحالي من الفنانين، مشيرًا إلى أن من لا يحترم أصول المهنة سيجد نفسه خارجها بمرور الوقت، قائلا: "مع احترامي الشديد للجيل الحالي، اللي مش هيحترم أصول الصنعة بعد شوية الصنعة هترميه أو هتندثر".

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محمد العدل عادل إمام برنامج سبوت لايت
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