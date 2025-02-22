"تحيا الوحدة".. محمد عادل إمام يعلق على صورة لرؤساء الدول العربية

كتب- هاني صابر:

علق النجم محمد عادل إمام، على صورة تضم زعماء ورؤساء الدول العربية.

ونشر إمام، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صورة جميلة وتخلي الواحد يطمن.. أقسم بالله اتحادنا ولا حد يقدر يقف قدامه.. تحيا الوحدة العربية".

ويغيب محمد عادل إمام عن التواجد والمشاركة في موسم دراما رمضان 2025 بعد خروج مسلسله من المنافسة.

يذكر أن، آخر الأعمال التليفزيونية لـ محمد إمام كان مسلسل "كوبرا" الذي عرض في رمضان الماضي وهو عمل مكون من 15 حلقة، وشاركه البطولة مجدي كامل وهشام إسماعيل وعلاء مرسي ومنة فضالي ومحمد ثروت ومحمود عبدالمغني وأحمد فتحي ومحمود البزاوي وإخراج أحمد شفيق.