رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "شباب امرأة"

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة "واتش أت - WATCHIT " البوستر الرسمي لمسلسل "شباب امرأة" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "البوستر الرسمي لمسلسل شباب إمرأة يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ على WATCHIT ".

وتصدرت الفنانة غادة عبدالرازق البوستر، وجاء خلفها باقي فريق عمل المسلسل.

تدور أحداث مسلسل "شباب امرأة" في إطار درامي حول شاب من الأرياف يلتحق بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امراة متسلطة تدعى شفاعات، تفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى ممارسة الرذيلة معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وصحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من كافة مظاهر الفساد التي يعيش فيها.

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

مسلسل "شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.