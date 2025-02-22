بإطلالة أنيقة.. ملك قورة تستعرض جمالها والجمهور يعلق (صور)

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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ملك قورة، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ملك، الصور التي ظهرت فيها "ببطن مكشوف"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، احلويتي، جميلة جدا، تحفة يا ملك، حلويات، أجمل ممثلة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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