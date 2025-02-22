شيماء سيف ترقص وتغني على أغنية تامر عاشور والجمهور يعلق (فيديو)

أول فنان يكشف عن وقوعه ضحية برنامج المقالب الجديد لرامز جلال.. من هو؟

حمادة هلال يتحدث عن خطواته بعد "المداح" ويكشف سر عن أغنية "محمد نبينا"

كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة شيماء سيف، بمقطع فيديو على السوشيال ميديا وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية "قصر بعيد" للمطرب تامر عاشور.

ونشرت شيماء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قصر بعيد".

وتفاعل تامر عاشور مع تدوينتها، وعلق: "من امتى وكان للحب معاد أو سور وحصون، حراس، وبلاد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ربنا يسعدك، سندريلا، يا أختي على الطعامة، حلويات، الحلوة القمر، ما شاء الله، إيه حلاوتك دي، زي العسل".

وتعد أغنية "قصر بعيد" لـ تامر عاشور إحدى أغاني ألبومه "ياه" وهي من كلمات محمد بنداري وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكانت شيماء سيف، أعلنت خلال الأيام الماضية انفصالها عن محمد كارتر عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت: "قدر الله وماشاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض باذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.