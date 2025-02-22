إعلان

شيماء سيف ترقص وتغني على أغنية تامر عاشور والجمهور يعلق (فيديو)

11:28 ص السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شيماء سيف (1)
  • عرض 9 صورة
    شيماء سيف (2)
  • عرض 9 صورة
    شيماء سيف (3)
  • عرض 9 صورة
    شيماء سيف (4)
  • عرض 9 صورة
    شيماء سيف (5)
  • عرض 9 صورة
    شيماء سيف (6)
  • عرض 9 صورة
    شيماء سيف (7)
  • عرض 9 صورة
    شيماء سيف (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة شيماء سيف، بمقطع فيديو على السوشيال ميديا وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية "قصر بعيد" للمطرب تامر عاشور.

ونشرت شيماء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قصر بعيد".

وتفاعل تامر عاشور مع تدوينتها، وعلق: "من امتى وكان للحب معاد أو سور وحصون، حراس، وبلاد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ربنا يسعدك، سندريلا، يا أختي على الطعامة، حلويات، الحلوة القمر، ما شاء الله، إيه حلاوتك دي، زي العسل".

وتعد أغنية "قصر بعيد" لـ تامر عاشور إحدى أغاني ألبومه "ياه" وهي من كلمات محمد بنداري وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكانت شيماء سيف، أعلنت خلال الأيام الماضية انفصالها عن محمد كارتر عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت: "قدر الله وماشاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض باذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

View this post on Instagram

A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif)

شيماء سيف نجوم الفن تامر عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بإطلالة أنيقة.. ملك قورة تستعرض جمالها والجمهور يعلق (صور)

إعلان

إعلان

القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)