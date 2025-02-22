أحدث ظهور لـ إيمان العاصي.. والجمهور يغازلها (صور)

أول فنان يكشف عن وقوعه ضحية برنامج المقالب الجديد لرامز جلال.. من هو؟

حمادة هلال يتحدث عن خطواته بعد "المداح" ويكشف سر عن أغنية "محمد نبينا"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت إيمان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة جميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة يا إيمان، سكر، أحلى واحدة، قمر، ملكة جمال، إيمان العسل".

جدير بالذكر أن، إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "برغم القانون" وشاركها في البطولة محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.