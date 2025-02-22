بالفيديو.. لحظات مؤثرة بين دنيا بطمة وبناتها بعد خروجها من السجن

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أثار مقطع فيديو ظهرت به الفنانة المغربية دنيا بطمة يوثّق لحظة لقائها ببناتها، بعد خروجها من السجن تعاطف جمهورها.

وأظهرت المقطع لحظات مؤثرة مختلطة بالدموع والفرح بين دنيا وبناتها، مما أثار تعاطفًا واسعًا من الجمهور.

وظهرت دنيا في الفيديو وهي تلتقي بابنتيها وأفراد عائلتها بعد مغادرتها سجن الوداية في مراكش، وسط أجواء مؤثرة. وقامت دنيا بمفاجأة غزل وليلي روز، اللتين لم تستطيعا إخفاء صدمتهما وسعادتهما برؤية والدتهما من جديد.