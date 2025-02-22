سيرين عبدالنور جريئة ومي عمر كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج، وهي مرتدية فستان أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكمال لا يمكن تحقيقه ولكن إذا طاردنا الكمال يمكننا أن نحقق التميز".

سيرين عبدالنور

خطفت الفنانة سيرين عبدالنور، الأنظار إليها بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة كاجوال عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابدأ العمل، لأن الأحلام لا تطارد نفسها".

ميرنا نورالدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين، إطلالة جريئة لها مرتدية فستان "جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

كندة علوش

ظهرت الفنانة كندة علوش، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، أحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الآن.. أستطيع أن أرى الأفضل".

عائشة بن أحمد

الفنانة عائشة بن أحمد، نشرت صورة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، استعرضت من خلالها أناقتها.

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت، بإطلالة "سيلفي" عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.