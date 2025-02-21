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20 صورة.. أسماء جلال تتصدر التريند بعد ظهورها وهي تمارس التمارين الرياضية

11:51 م الجمعة 21 فبراير 2025
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    أسماء جلال.._
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    أسماء جلال
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    أسماء جلال
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    أسماء جلال
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    أسماء جلال (9)
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    اسماء جلال
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    أسماء جلال من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
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    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
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    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
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تصدرت الفنانة الشابة أسماء جلال تريند مؤشرات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

بعد مشاركتها الجمهور عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي تؤدي بعض التمارين الشاقة وتستعرض مرونتها ورشاقتها.

وتشارك أسماء جلال للعام الثاني على التوالي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أشغال شقة جدا" بعد نجاح الجزء الأول منه بمشاركة هشام ماجد وعدد كبير من ضيوف الشرف.

أسماء جلال نجوم الفن
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