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تكريم انتشال التميمي في مهرجان العراق السينمائي

10:33 م الجمعة 21 فبراير 2025

العراقي انتشال التميمي

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كرم مهرجان العراق السينمائي الدولي، مدير مهرجان الجونة السينمائي السابق، العراقي انتشال التميمي، وتسلم التكريم العراقي قيس قاسم.

ونال تكريم المهرجان أيضا المخرج العراقي محمد الدراجي والذي أشاد بانتشال التميمي، معتبرًا أنه شقيق وسند في ظهر كل مخرج وصانع فيلم عراقي.

يذكر أن الدكتور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي اختتم الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي، ووجه المبرقع الشكر للحكومة على دعمها السينما ودعم المهرجان، ووجه الشكر للدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان، وللجنة تحكيم المهرجان.

وأشار "المبرقع"، إلى إن المهرجان كان من المقرر أن ينطلق في نهاية عام ٢٠٢٤، ولكن بسبب ظروف معينة لم ينطلق، ليعلن عن انطلاق الدورة الثانية في نهاية العام الجاري.

تكريم انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي السابق مهرجان العراق السينمائي الدولي العراقي انتشال التميمي
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