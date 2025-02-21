"عربية الأحلام".. محمد رمضان يفاجىء جمهوره بسيارة فارهة بكواليس "مدفع رمضان"

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو.

وظهر رمضان بسيارة فارهة ضمن كواليس تصوير برنامجه "مدفع رمضان" المقرر عرضه من خلال شاشة DMC رمضان 2025، والذي يظهر من خلاله بعد غياب.

وكتب:" مدفع رمضان، ثقة في الله كله هيفرح".

وانهالت عليه التعليقات :" إيه العربيات الفخمة دي، أنا أول مرة أشوفها في مصر، هي العربية دي في منها في مصر، نمبر وان في العربية نمبر وان، طول عمرك مختلف، عربية الأحلام".

ويغيب النجم محمد رمضان عن السباق الدرامي الرمضاني هذا العام بعد النجاح الكبير بمسلسله "جعفر العمدة".

https://www.facebook.com/Ramadan/videos/1144669607065096