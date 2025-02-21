كريم فهمي: عندي ADHD وهذه نقاط التحول في حياتي

كتبت- منى الموجي:

استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" الفنان كريم فهمي، ليتحدث عن مسلسل "وتقابل حبيب" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 على قناة DMC، بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC على موقع فيسبوك اللقاء، وخلاله قال كريم عن شخصية فارس التي يقدمها في المسلسل "استنوا شوفوا المسلسل، فارس مختلف عن عيلة أبو العزم كتير جدا، وهي عيلة بتتكون من صلاح عبدالله وأنوشكا وخالد سليم ومحمود ياسين جونيور، مختلف عنهم كلهم بشكل ما".

وكشف كريم عن نقاط تحول في حياته الشخصية: "فيه حاجات كتير بعيد عن الشغل، منها نقطة تحول كبيرة هي إن أبويا وأمي انفصلوا، ساعتها مبتعرفش أنها كويسة بس بتعرف إن ربنا كتبلك السيناريو الأحسن، وإني دخلت كلية طب أسنان بصعوبتها وبحلوها".

وعن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال "أنا عندي مشكلة كبيرة كنت بتعامل عادي في السوشيال ميديا، واكتشفت إن ليها قوانين وكدب كتير وليلة معرفش أتعامل فيها خالص، بلاقي أشر ناس في الدنيا"، قبل أن يقطع كلامه ويطلب تغيير الموضوع "مش بتكلم عن حد بقولك إيه خلاص".

وتابع كريم "أنا بني آدم عشوائي وغير منظم، وعندي ADHD وممكن أعمل مصايب فجأة تلاقي نفسك عامل مصيبة وسايب حاجة على النار، أيام زمان أول ما أبويا وأمي انفصلوا كنا عايشين أنا وأبويا وأخويا في نفس البيت، بعمل أكل لنفسي دخلت عملت بطاطس محمرة ونزلت، أبويا كلمني إيده محروقة كلها، أنا عندي مشكلة إن الـ ADHD بيخليني أركز في حاجة واحدة بس".

"وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا.