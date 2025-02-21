ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو مع كريم فهمي..وأيمن بهجت قمر يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يجمعها مع الفنان كريم فهمي الذي يشاركها بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليل وفارس.. وتقابل حبيب".

وتفاعل المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر مع الفيديو، وكتب: "وحشتوني". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "الضحكة موتتني، متحمسين للمسلسل ما شاء الله، الثنائي المنتظر، احلى مسلسل ان شاء الله، احلى دويتو ياسمين وكيمو".

مسلسل "وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

اقرأ أيضا:

هكذا احتفل يوسف الشريف بعيد ميلاد توأمه عبد الرحمن وعبدالله

مسلسلات شبكة قنوات "CBC - سي بي سي" في شهر رمضان 2025