ليلى علوي ناعية سليمان سيسيه: "فقدت إفريقيا رائدا من روادها"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة ليلى علوي، المخرج المالي سليمان سيسيه، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ونشرت ليلى، صورا تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المخرج المالي القدير سليمان سيسيه، الذي يُعتبر أحد أعمدة السينما الأفريقية، لقد فقدت السينما قامةً شامخةً، وأفريقيا فنانًا مبدعًا، ورائدًا من روادها".

وتابعت: "كان لسيسيه إسهامات جليلة في عالم السينما، حيث أثرى المكتبة السينمائية الأفريقية بأعمالٍ خالدةٍ، كما كان له دورٌ كبيرٌ في تطوير السينما في مالي، وتصديرها إلى العالمية".

واستكملت: "سبق لي أن التقيت بالمخرج الراحل في لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السابعة، حيث لمست فيه شغفه بالسينما، وحرصه على دعم المواهب الشابة، كما تم تكريم سيسيه في مهرجان كان السينمائي المرموق بجائزة Carrosse d'Or، وهي جائزة تُمنح للمخرجين الذين تركوا بصمةً لا تُنسى في تاريخ السينما، وذلك تقديرًا لجرأتهم، ومعاييرهم الصارمة، وعنادهم في الإخراج".

وأوضحت: "ومن أبرز إنجازات سيسيه حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 1987 عن فيلمه "Yeelen"، الذي يُعتبر من أهم الأفلام في تاريخ السينما الأفريقية، كما حصل على العديد من الجوائز الأخرى، منها جائزة التحكيم من مهرجان كان، وجائزة "حصان ينينغا" من المهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو عن فيلميه "بارا" (1978) و"فاينيي" (1982)".

وأضافت: "رحم الله المخرج سليمان سيسيه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".