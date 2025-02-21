مجدي صابر يوجه رسالة لـ عبدالرحيم كمال بعد رئاسته للمصنفات الفنية

كتب- هاني صابر:

وجه المؤلف مجدي صابر، رسالة للسيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال، بعد توليه منصب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.



وكتب مجدي صابر، عبر حسابه على فيسبوك: "الصديق الغالي والمبدع عبد الرحيم كمال.. ألف مبروك اختيارك رئيسا للرقابة على المصنفات الفنية.. فأنت أهل لها، وننتظر منك جميعا الارتقاء بالرقابة على المصنفات وأن تتعامل كمبدع أولا قبل أن تكون رقيبا".

وكان الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أصدر قرارًا بانتداب الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال لبيب علي للعمل مساعدًا لوزير الثقافة لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية.

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي: على موقع "فيسبوك": "وزير الثقافة يُصدر قرارًا بانتداب الكاتب عبد الرحيم كمال للعمل مساعدًا لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب الكاتب الكبير، عبد الرحيم كمال لبيب علي، - للعمل مساعدًا لوزير الثقافة لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية".

وتابع: "وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية التي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها بهدف تطوير العمل الرقابي على المصنفات في مصر، معربًا عن تطلعاته بأن هذا الاختيار سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور الرقابة على المصنفات الفنية بما يضمن الحفاظ على القيم المصرية الثقافية والاجتماعية وتوفير المناخ الداعم لمجالات الإبداع والابتكار الفني".

واستكمل البيان: "فيما أعرب الكاتب عبد الرحيم كمال، عن تقديره لهذه الثقة من وزير الثقافة مؤكدًا العزم على بذل قصارى جهده إزاء تطبيق أعلى معايير الجودة في الرقابة، مع مراعاة احترام حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية".

وأضاف البيان: "عبد الرحيم كمال لبيب علي، كاتب سيناريو وروائي وصحفي وناقد فني، وُلد في عام 1971 بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. تخرج من المعهد العالي للسينما – قسم السيناريو عام 2000، ومنذ ذلك الحين أسس مسيرته المهنية في كتابة السيناريو والقصة القصيرة والرواية والمسرحية. وهو عضو في اتحاد الكُتّاب المصريين ونقابة المهن السينمائية، مما أكسبه خبرة واسعة ومكانة مرموقة في الوسط الفني المصري، في مجال الأدب، قام عبد الرحيم كمال بإصدار عدة أعمال منشورة، من أبرزها رواية “كل الألعاب للتسلية” ورواية “موت العالم” – المعروفة بمذكرات محمود غزالة وكتاب “مصر الحال والأحوال” بالإضافة إلى رواية “أبناء حوره” ومجموعات قصصية ونصوص صوفية مثل “قصص بحجم القلب”، و”منطق الظل”، و”ظل ممدود".

وأختتم: "كما امتدت إسهاماته إلى الشاشة الصغيرة ، حيث كتب سيناريوهات مسلسلات تلفزيونية بارزة مثل “الحشاشين” و”جزيرة غمام” و”نجيب زاهي زركش” و”القاهرة كابول” و”أهو ده اللي صار” و"الخواجا عبد القادر"،و”شيخ العرب همام"بالإضافة إلى مشاركاته السينمائية في أفلام مثل “خيال مآتة” و”الكنز ” و”على جنب يا اسطى” كما الف مسرحيات على خشبة المسرح القومي، منها "قمر العشاق” و”فى مديح المحبة، كما شارك كعضو في لجان تحكيم لمهرجانات سينمائية وثقافية محلية ودولية، وحصد عددًا من الجوائز التقديرية مثل جائزة الدولة التقديرية للتفوق في الآداب لعام 2024، وجائزة أفضل مؤلف من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2022، وغيرها من الجوائز المرموقة".