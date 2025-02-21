داليا البحيري تنشر فيديو من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها..وسوسن بدر تعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "قسمت".

ونشرت داليا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " كيكو في السادسة عشرة من عمرها، والفتيات يرغبن في قضاء وقت ممتع".

وتفاعلت الفنانة سوسن بدر مع تدوينتها، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين وفي سعادة وراحة بال كل سنة وانتي طيبة يا أحلى بنوتة". وكتبت الفنانة لقاء سويدان: "العمر كله في سعادة ونجاح، عيد ميلاد سعيد يا كيكي".

وكانت داليا البحيري، كتبت تدوينة سابقة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "لا أصدق كيف مر الوقت بهذه السرعة، اليوم تبلغين 16 عامًا الأجمل على الإطلاق، أشكر الله كل يوم على وجودك في حياتي، كيكو، أنتِ أعظم نعمة .. ربنا يحفظك ويحميكي ويبارك فيكي، كل سنة وأنتي طيبة يا قلب أمك".

يذكر أن، داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.