بالصور.. محمد رمضان يتجول بسيارة تحمل اسم برنامجه في السيدة

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كتبت- نوران أسامة:

حرص الفنان محمد رمضان، على التواجد بين أهالي السيدة بسيارة تحمل اسم برنامجه "مدفع رمضان" الذي يعرض في شهر رمضان 2025.

وتواجد رمضان داخل السيارة وظهر بداخلها وهو "يلوح" بيده تحية مه للجمهور الذي حاصره لمحاولة إلتقاط الصور التذكارية معه.

وتجول رمضان بالسيارة في منطقة السيدة بالسيارة التي تحمل اسم برنامجه وفريق من العاملين يرتدون ملابس تحمل أيضا اسم البرنامج.

وكانت منصة WATCHIT، طرحت مؤخرا البوستر الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان" الذي يعرض على شاشة "DMC" في رمضان 2025.

ونشرت WATCHIT، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وحمل تعليق: "البوستر الرسمي لبرنامج مدفع رمضان يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ حصريا على WATCHIT ".

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