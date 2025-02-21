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أحمد العوضي يعلن سؤال مسابقته الجديدة: هيكسب معايا 15 أخ وأخت

02:09 م الجمعة 21 فبراير 2025
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    أحمد العوضي
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    أحمد العوضي
  • عرض 19 صورة
    أحمد العوضي في كواليس ملسلس فهد البطل_4
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    أحمد العوضي
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    أحمد العوضي من كواليس مسلسل فهد البطل
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    أحمد العوضي
  • عرض 19 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 19 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 19 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 19 صورة
    احمد العوضي وعصام السقا في مسلسل فهد البطل
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    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
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    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
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    فهد البطل على قناة اون
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    احداث مسلسل فهد البطل
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    أحمد عبدالعزيز في فهد البطل
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    مسلسل فهد البطل
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    برومو تشويقي لمسلسل فهد البطل
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    فهد البطل
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كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن سؤال مسابقته الجديدة، إذ اعتاد الفترة الأخيرة على طرح أسئلة على متابعيه، واختيار عدد منهم للفوز بمبالغ مالية.

العوضي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "سؤال المسابقة رقم (٣٩)، مسلسل (فهد البطل) هيتعرض على قناة إيه: قناة أون ON، قناة النيل للمنوعات، قناة السويس. هيكسب معايا ١٥ أخ وأخت وهلم الورق بعد بكرة، شير السؤال مع إخواتك".

جدير بالذكر أن العوضي يشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 بعد أيام قليلة.

"فهد البطل" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عصام السقا، صفوة، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من النجوم.

فهد البطل أحمد العوضي مسابقة أحمد العوضي مسلسلات رمضان 2025
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