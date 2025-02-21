أحدث ظهور لـ مي عمر بإطلالة كاجوال.. والجمهور يغازلها (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابدأ العمل، لأن الأحلام لا تطارد نفسها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى فنانة، صباح العسل، الرياضة متعة، القمر، مفيش أجمل من كدة".

يذكر أن، مي عمر تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.