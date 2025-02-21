إعلان

أحدث ظهور لـ مي عمر بإطلالة كاجوال.. والجمهور يغازلها (صورة)

01:59 م الجمعة 21 فبراير 2025

مي عمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابدأ العمل، لأن الأحلام لا تطارد نفسها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى فنانة، صباح العسل، الرياضة متعة، القمر، مفيش أجمل من كدة".

يذكر أن، مي عمر تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

مي عمر

مي عمر إنستجرام مي عمر السوشيال ميديا رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان