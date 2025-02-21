مسلسلات شبكة قنوات "CBC - سي بي سي" في شهر رمضان 2025

كتب- هاني صابر:

يترقب عشاق الدراما، مشاهدة عددا من الأعمال الفنية المميزة عبر شبكة قنوات وتليفزيون "CBC - سي بي سي" في موسم دراما رمضان 2025 عبر محطاتها، ومنها ما يعرض على باقي المحطات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعرض قناة " CBC " عبر شاشتها 6 مسلسلات، وهم : "حكيم باشا" و "شهادة معاملة أطفال" و "ولاد الشمس" و "قهوة المحطة" و"حسبة عمري" و "عقبال عندكوا" .

ونستعرض لكم خريطة مسلسلات قناة "CBC - سي بي سي" في شهر رمضان 2025:

حكيم باشا

تعرض قناة "سي بي سي" مسلسل "حكيم باشا" عبر شاشتها في رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل في نجع الباشا مكان خيالي في محافظة قنا بصعيد مصر، حول شخصية حكيم باشا كبير عائلة الباشا التي تعمل في تجارة الآثار والذي وضع عمه كل أملاك العائلة في يده متجاهلا أبناؤه نظرا لذكاء حكيم الذي سانده في التجارة تاركا والده المزارع الصوفي، فكان كاتم أسراره ومصدر ثقته حتى سيطر على عزبة الباشا وزاد الثروة بذكائه.

مسلسل "حكيم باشا" من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد صيام، محمد العمروسي، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، عايدة فهمي، هايدي رفعت، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، هاجر الشرنوبي، إنجي سلامة، حازم إيهاب، أحمد عبدالله محمود.

شهادة معاملة أطفال

تعرض قناة "سي بي سي" مسلسل "شهادة معاملة أطفال" عبر شاشتها في رمضان 2025.

تدور أحداثه حول المحامي عبد الستار أبو كف (محمد هنيدي) الذي يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاما، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذي سيراه أو سيكتشفه وما الذي تغير طوال هذه السنوات.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد هنيدي، سماء إبراهيم، نهى عابدين، صبري فواز، وليد فواز، خالد أنور، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، هناء الشوربجى

ولاد الشمس

تعرض قناة "سي بي سي" مسلسل "ولاد الشمس" عبر شاشتها في رمضان 2025.

تدور أحداثه حول ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقي) يتميان ويعيشان في دار الشمس ويقودهما مجدي (محمود حميدة) مدير الدار الفاسد للنشل والسرقة، ومع توالي الأحداث يتمرد ولعة ومفتاح على مجدي ويصارعانه ويجدا نفسهما أمام مسئولية الحفاظ على أخواتهم في الدار.

مسلسل "ولاد الشمس" من تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبدالسلام، بطولة طه دسوقي، أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، وغادة طلعت، معتز هشام، فرح يوسف، جلا هشام.

مسلسل قهوة المحطة

تعرض قناة "سي بي سي" مسلسل "قهوة المحطة" عبر شاشتها في رمضان 2025.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

مسلسل "قهوة المحطة" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، أحمد غزي، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، غادة طلعت، وعدد من الفنانين.

مسلسل حسبة عمري

تعرض قناة "سي بي سي" مسلسل "حسبة عمري" عبر شاشتها في رمضان 2025.

تدور أحداثه حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشافها سر كبير، يدفعها إلى إعادة حساباتها مع مختلف الأمور، وتغيير تعاملها مع من حولها، ليجمع مسلسل "حسبة عمري" بين الدراما والتشويق في آن واحد، فهو جرعة مميزة لمحبي هذه الأعمال.

مسلسل"حسبة عمري" من تأليف محمود عزت، إخراج مي ممدوح، وبطولة روجينا، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، محمود البزاوي، محمد رضوان، نادين.

مسلسل عقبال عندكوا

تعرض قناة "سي بي سي" مسلسل " عقبال عندكوا" عبر شاشتها في رمضان 2025.

تدور أحداثه من خلال حلقات منفصلة متصلة، حيث يستعد (سها) و(فادي) للزواج لكنهما يقعان في العديد المشاكل قبل الزفاف، وأثناء محاولتهم لحل هذه المشاكل، تتداخل حياتهما مع 7 حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول إلى حافة الانفصال.

مسلسل "عقبال عندكوا" من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل، بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسى، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، ريهام الشنوانى، تأليف كل من أحمد سعد والى، وعلاء حسن، ومن إخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.