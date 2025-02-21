هكذا احتفل يوسف الشريف بعيد ميلاد توأمه عبد الرحمن وعبدالله

كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاد نجليه وتوأمه عبدالرحمن وعبدالله على طريقته الخاصة.

ونشر يوسف، صورة لتورتة عيد ميلادهما التي وضع اسمهما عليها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد عبدالله وعبدالرحمن.. كل سنة وانتوا طيبين وعقبال مليون سنة".

وتفاعل مع تدوينته عدد من نجوم الفن، حيث كتبت بسنت شوقي: "كل سنة وهما طيبين". وكتبت إنجي كيوان: "عيد ميلاد سعيد". وكتب محمد كيلاني: "أسعد عيد ميلاد".

يذكر أن، يوسف الشريف تزوج من إنجي علاء عام 2009 وأنجب منها توأمه عبد الرحمن وعبد الله وبعدهما أنجب "جنا".

وفي 28 نوفمبر 2023، أعلن يوسف الشريف انفصاله عن زوجته إنجي علاء بعد زواج استمر 14 عاما.