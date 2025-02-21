أحمد السقا يوضح حقيقة ما حدث مع صفحته على "فيسبوك"

كتب- هاني صابر:

كشف النجم أحمد السقا، حقيقة ما حدث مع صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب السقا، عبر حسابه على فيسبوك: "صباح الفل جمعة مباركة وكلها رزق وخير على الجميع.. للتوضيح الصفحة لم يتم سرقتها ولكن واحد من الشباب اللي معايا على الصفحة آدمن كتب كلمتين بالغلط ونزلوا على صفحتي العامة بدل ما ينزلهم عنده وتم مسح البوست وبتحصل عادي".

وأضاف: "المهم متخلوش كل ده ينسيكم أغنية اسكندراني حلوة ويا رب تعجبكم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان كريم، تحياتي أخوكم احمد السقا".

وكانت أخبار تداولت خلال الساعات الماضية، بشأن تعرض الحساب الرسمي للفنان أحمد السقا على موقع "فيسبوك" للاختراق.

وأن المخترق أطلق على نفسه اسم "Samurai"، ونشر محتوى مسيء، لكنه سرعان ما حُذف المنشور.

ويخوض أحمد السقا موسم دراما رمضان ببطولة مسلسل "العتاولة 2".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.