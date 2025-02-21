بإطلالة جريئة.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها الـ 48 والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سيرين عبد النور، متابعهيا عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 48 .

ونشرت سيرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي 21 /2".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة، ما شاء الله، الفستان حكاية، عيد ميلاد سعيد، قمر القمرات، الحلوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "النسيان" من إخراج الفوز طنجور، سيناريو وحوار شادي كيوان.