بإطلالة جريئة.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها الـ 48 والجمهور يعلق (صور)
11:49 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة سيرين عبد النور، متابعهيا عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 48 .
ونشرت سيرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي 21 /2".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة، ما شاء الله، الفستان حكاية، عيد ميلاد سعيد، قمر القمرات، الحلوة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "النسيان" من إخراج الفوز طنجور، سيناريو وحوار شادي كيوان.
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