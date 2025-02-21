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بإطلالة جريئة.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها الـ 48 والجمهور يعلق (صور)

11:49 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سيرين عبد النور، متابعهيا عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 48 .

ونشرت سيرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي 21 /2".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة، ما شاء الله، الفستان حكاية، عيد ميلاد سعيد، قمر القمرات، الحلوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "النسيان" من إخراج الفوز طنجور، سيناريو وحوار شادي كيوان.

سيرين عبد النور نجوم الفن إطلالة جريئة
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