بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ ميرنا نور الدين والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان "جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، فريدة بجمالك، تحفة، قمر بجد، الحلوة ميرنا".

يذكر أن، ميرنا نور الدين تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة كلًا من أحمد العوضي كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي درامي عن رجل يعيش في الصعيد ويتعرض لظلم كبير ويقرر السفر للقاهرة هربًا من عائلته.