روبي تنشر 10 صور من حفلها الأخير.. والجمهور: "خسيتي ليه؟"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من حفلها الأخير بالقاهرة.

ونشرت روبي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حدث خاص الليلة الماضية في القاهرة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "خسيتي ليه يا روبي؟، الرشاقة والجمال، ما شاء الله قمر، جميل أوي، قمر، عسولة يا روبي".

وتشارك روبي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، علي صبحي، تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.