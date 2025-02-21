حدث بالفن| أحمد العوضي ينضم لضحايا رامز جلال وشيماء سيف تفقد وزنها
12:01 ص الجمعة 21 فبراير 2025
إعداد- منى الموجي:
نشر موقع مصراوي يوم الخميس 20 فبراير عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: إعلان الفنان أحمد العوضي وقوعه ضحية لمقلب الفنان رامز جلال هذا العام، الفنانة روجينا تتحدث عن مسلسلها "حسبة عمري"، الفنانة أسماء جلال تؤدي التمارين الرياضية، النجمة إلهام شاهين تشارك في مسلسل إذاعي بعنوان "الجيران لبعضيها"، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..
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