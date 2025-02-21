فيفي عبده بفستان أنيق وروبي مع نيللي كريم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج.

سارة الشامي

ظهرت الفنانة سارة الشامي مع الفنان علي ربيع من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق.

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر بإطلالة شتوية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير والجمال في الأجواء الشتوية العظيمة".

لقاء سويدان

خطفت الفنانة لقاء سويدان الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت متابعيها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

مريم أشرف زكي

شاركت الفنانة الشابة مريم أشرف زكي متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها وظهرت بدون مكياج.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور صورًا جديدة لها أثناء زيارتها لمحافظة أسوان، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها جاكيت باللون الأسود وبنطلون جينز.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بالفنان مصطفى غريب، من كواليس مسلسل "أشغال شقة 2"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

روبي

ظهرت الفنانة روبي مع كلًا من نيللي كريم وكندة علوش، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وعلقت: "حبايبي".

رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.