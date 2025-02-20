أحمد الفيشاوي ينشر صورًا نادرة مع والديه.. وهذا ما قاله

كتبت- نوران أسامة

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه، عبر السوشيال ميديا، صورا نادرة تجمعه بوالده الراحل فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، بالإضافة إلى شقيقه عمر فاروق الفيشاوي، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومحبيه.

ونشر "الفيشاوي"، الصور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "عائلة الفيشاوي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية هو فيلم " بنقدر ظروفك" والذي عرض في يونية من العام الماضي، الفيلم بطولة كلًا من : نسرين طافش ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم .

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