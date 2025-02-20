مسلسلات غير مصرية.. استحداث مسابقات جديدة في الموسم التاسع من كأس إنرجي للدراما

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كتبت- منى الموجي:

يشهد كأس إنرجي للدراما في موسمه التاسع الذي ينطلق بالتوازي مع الموسم الرمضاني 2025، هذا العام استحداث مسابقات جديدة للتماشي مع زيادة منسوب مسلسلات الـ 15 حلقة، موزعة ما بين الجزأين الأول والثاني من شهر رمضان.

وكشف القائمون على "إنرجي" عن استحداث مسابقات في كأس إنرجي وهي ( أفضل مسلسل 30 حلقة، أفضل مسلسل 15 حلقة النصف الأول وتقييم لحلقات النصف الثاني منفصل، إلى جانب أفضل مسلسل غير ناطق باللهجة المصرية).

وجاء في بيان صحفي صادر عن راديو إنرجي "نظرا للإقبال الشديد من الجمهور على متابعة الأعمال العربية والخليجية في رمضان، قررت إدارة إنرجي استحداث مسابقة المسلسلات غير المصرية وضمها للاستفتاء الذي يختار فيه الجمهور نجومهم وأعمالهم المفضلة طوال الموسم".

تستعد محطة راديو إنرجي 92.1، لإطلاق الموسم التاسع من برنامج ومسابقة "كأس إنرجي للدراما"، قبل توزيع الجوائز في الحفل السنوي الذي يقام بعد انتهاء رمضان.

يذاع برنامج كأس إنرجي للدراما يوميا طوال شهر رمضان من تقديم محمد طارق أضا، ويتم تقييم المسلسلات المعروضة طوال شهر رمضان من خلال لجنة تحكيم من النقاد.