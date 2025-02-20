حمادة هلال: خالي كان نفسه يمثل وساب الحكاية وسافر هولندا

كتبت- منى الموجي:

يحل النجم حمادة هلال غدًا الجمعة 21 فبراير ضيفا على برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق، ويتحدث عن مشواره الفني وحياته الشخصية.

ويتطرق حمادة خلال حواره للحديث عن أفراد أسرته وبينهم خاله، الذي مازال يتذكره ويدعو له بالرحمة مع كل خطوة وكل نجاح في حياته، وعنه قال "خالي الله يرحمه كان نفسه يمثل وعمل حاجات كتير، واشتغل كان لاممنا عشان نتفرج على المشهد اللي طالع فيه كومبارس في مسلسل اسمه لا إله إلا الله، كان وسط المجاميع وكان فيه فرحة كبيرة مع إنه مش بيمثل وقالي أنا بكرة لما ابقى نجم كبير هعملك تصريح للإذاعة والتليفزيون، بقيت فرحان وبسمع منه لغاية ما سافر هولندا وساب حكاية التمثيل مالقاش نفسه فيها، وربنا كرمه هناك".

وتابع "مع كل نجاح وكل خطوة افتكره.. ربنا يرحمه ويرحم أمي".

جدير بالذكر أن حمادة هلال يواصل مشاركته في الموسم الرمضاني بجزء جديد من مسلسل "المداح"، ويحمل الجزء الخامس المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 اسم "المداح: أسطورة العهد"، إخراج أحمد سمير فرج، ويشاركه البطولة كوكبة كبيرة من النجوم، بينهم: غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، خالد سرحان.