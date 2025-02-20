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غدا.. إذاعة حلقة حمادة هلال ببرنامج "ضيفي" مع معتز الدمرداش

07:47 م الخميس 20 فبراير 2025

حمادة هلال مع معتز الدمرداش

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كتب- هاني صابر:

يحل الفنان حمادة هلال، ضيفا على برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش" الذي يعرض عبر قناة الشرق، غدا الجمعة في تمام الساعة الـ 7 مساء بتوقيت القاهرة، وهي آخر حلقة قبل التوقف خلال شهر رمضان على أن يعود الدمرداش لاستقبال النجوم بعد إجازة العيد مباشرة.

ويكشف "هلال" خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل وكواليس مشواره الفني، كما يتحدث عن الجزء الخامس من مسلسل "المداح" الذي يقوم ببطولته والذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2025.

فيما يتطرق أيضًا للحديث عن ذكريات طفولته وعن حياته الشخصية، ويغني خلال الحلقة بعض أغانيه التي كانت قد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكان الموسم الثاني من برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش" قد شهد استضافة العديد من النجوم أبرزهم نيللي كريم، سيد رجب، حميد الشاعري، أحمد داود، هشام عباس، محمد ممدوح، هنا الزاهد، محمد ثروت، وغيرهم.

حمادة هلال برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش شهر رمضان المداح 5
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